Российский учитель сбросил школьника со стула, обозвал придурком и попал на видео

В Калининграде учитель сбросил школьника со стула, обозвал и выгнал из класса

В Калининграде учитель сбросил школьника со стула, обозвал «придурком» и выгнал из класса. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Янтарный ДЛБ».

По данным канала, инцидент произошел на уроке информатики. Что предшествовало конфликту — неизвестно. На видео восьмиклассник проезжает на офисном кресле мимо учительского стола. В этот момент преподаватель подошел к школьнику со спины и со словами «придурок, иди отсюда» с силой толкнул его, сбросив со стула.

На кадрах видно, что подросток не упал на пол, а успел вскочить на ноги. Мальчик собрал вещи и стремительно покинул класс, пока учитель кричал ему вслед «надоел уже» и «сколько можно тебе говорить».

Как заявила изданию «Подъем» завуч по воспитательной работе в российской школе Татьяна Бикаева, «с жалобами никто не обращался». Попавший на видео педагог Сергей Саенко от комментариев отказался.

Ранее в Саратове восьмиклассник избил учителя физики в первый день его работы в школе. Сообщалось, что педагог начал трепать одного из учеников за воротник, после чего забрал у него портфель, но за школьника заступился его товарищ.

