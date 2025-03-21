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12:08, 21 марта 2025Экономика

В России предложили увеличить страховые выплаты по вкладам

Депутаты Госдумы РФ предложили увеличить страховку по вкладам до 3 млн рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Депутаты Госдумы России предложили увеличить максимальный размер страхового возмещения для вкладчиков. Об этом со ссылкой на законопроект сообщает «Российская газета».

Выплаты предлагают увеличить до трех миллионов рублей. Действующий уровень в 1,4 миллиона рублей, отмечают авторы, был установлен в 2014 году, хотя цены и зарплаты значительно выросли. Нововведение должно защитить интересы вкладчиков, поясняют депутаты.

Законопроект ЛДПР о повышении максимальной суммы страхового возмещения до 3 миллионов рублей разработан для защиты интересов большинства вкладчиков и сегодня вносится на рассмотрение Государственной Думы.

По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, лучшее время для открытия банковского вклада настало именно сейчас, когда ключевая ставка на беспрецедентно высоком уровне — 21 процент. Есть тенденция на понижение ставки по вкладам, тем не менее она остается на достаточно высоком уровне.

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