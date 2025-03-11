Назван лучший момент для открытия банковского вклада

Экономист Беляев заявил, что сейчас лучшее время для открытия банковского вклада

Сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением экономист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если кого-то интересует вклад, то для открытия вклада сейчас самый лучший момент. Потому что ключевая ставка на беспрецедентно высоком уровне — 21 процент. Есть тенденция на понижение ставки по вкладам, тем не менее она остается на достаточно высоком уровне. Трудно вспомнить, когда был такой период. Может быть, в начале перестройки, но тогда и инфляция была бешеная. Во всяком случае, это было много лет тому назад», — рассказал Беляев.

Сейчас очень выгодный момент. Ни о чем не надо волноваться. Вы положили деньги в банк. Они там лежат. И 20 процентов или даже больше в год прирастают Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Экономист отметил, что покупка валюты сегодня — это более рисковое вложение.

«Это надо, чтобы рубль дешевел по отношению к иностранной валюте на 20 процентов в год. Мы такого падения курса рубля по отношению к доллару не наблюдаем. Вы ничего особенного тут не выиграете. На мой взгляд, приобретение валюты сейчас не самый благоприятный момент. Риски намного больше по сравнению с банковскими счетами», — объяснил он.

Также Беляев добавил, что ни в коем случае нельзя связываться со всякого рода пирамидами, которые обещают какие-то чудодейственные доходы.

«Как правило, это в чистом виде мошенники. Равным образом очень рискованные игры с криптовалютой. Майнинг — это тоже такое дело. Он выгоден только тем, кто работает на ворованной электроэнергии, то есть кто не платит за электроэнергию. Но нелегальное подключение к электросетям называется по-русски воровством», — заключил экономист.

Ранее Банк России в связи с действующими западными санкциями продлил действующее ограничение на снятие наличной валюты на полгода, до 9 сентября. Для граждан, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, если они этого уже не сделали. Остальное по-прежнему можно конвертировать в рубли.

