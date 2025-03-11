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05:01, 11 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Назван лучший момент для открытия банковского вклада

Экономист Беляев заявил, что сейчас лучшее время для открытия банковского вклада
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением экономист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если кого-то интересует вклад, то для открытия вклада сейчас самый лучший момент. Потому что ключевая ставка на беспрецедентно высоком уровне — 21 процент. Есть тенденция на понижение ставки по вкладам, тем не менее она остается на достаточно высоком уровне. Трудно вспомнить, когда был такой период. Может быть, в начале перестройки, но тогда и инфляция была бешеная. Во всяком случае, это было много лет тому назад», — рассказал Беляев.

Сейчас очень выгодный момент. Ни о чем не надо волноваться. Вы положили деньги в банк. Они там лежат. И 20 процентов или даже больше в год прирастают

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

Экономист отметил, что покупка валюты сегодня — это более рисковое вложение.

«Это надо, чтобы рубль дешевел по отношению к иностранной валюте на 20 процентов в год. Мы такого падения курса рубля по отношению к доллару не наблюдаем. Вы ничего особенного тут не выиграете. На мой взгляд, приобретение валюты сейчас не самый благоприятный момент. Риски намного больше по сравнению с банковскими счетами», — объяснил он.

Также Беляев добавил, что ни в коем случае нельзя связываться со всякого рода пирамидами, которые обещают какие-то чудодейственные доходы.

«Как правило, это в чистом виде мошенники. Равным образом очень рискованные игры с криптовалютой. Майнинг — это тоже такое дело. Он выгоден только тем, кто работает на ворованной электроэнергии, то есть кто не платит за электроэнергию. Но нелегальное подключение к электросетям называется по-русски воровством», — заключил экономист.

Ранее Банк России в связи с действующими западными санкциями продлил действующее ограничение на снятие наличной валюты на полгода, до 9 сентября. Для граждан, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, если они этого уже не сделали. Остальное по-прежнему можно конвертировать в рубли.

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