В России рассказали о переодетом в бабушку украинском военном

«Известия»: Украинский военный переоделся в бабушку и пытался выехать

Украинский военный переоделся в бабушку и пытался выехать из Суджи, заявил «Известиям» боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Улыбка».

Он рассказал, что у переодетого военного был паспорт, с помощью которого тот пытался покинуть город. «Видимо, какая-то бабушка жила, украл, может», — допустил «Улыбка».

О начале штурма Суджи сообщалось 8 марта. Этому предшествовал подрыв нескольких постов в районе города. Для прорыва использовался газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 российских штурмовиков преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.