В России сертификат на жилье выдали семье торгующего шаурмой мигранта

В Тверской области семье мигрантов выдали сертификат на покупку жилья

В России выявили очередной случай выдачи мигрантам сертификата на покупку жилья. Об этом сообщает издание Infopro54.ru.

Речь идет о семье из Таджикистана, которая переехала в Россию по программе переселения соотечественников. В марте сертификат на покупку квартиры им вручило руководство региона. Местные СМИ пишут, что семья привезла с собой также и престарелых родственников — на них уже успели оформить пенсии.

Возмутившиеся выдачей сертификата мигрантам местные жители выяснили, что глава семьи занимается бизнесом в сфере общественного питания. Скорее всего, речь идет о точке торговли шаурмой, говорится в статье.

Ранее власти Хабаровска также выдали сертификат на жилье семье мигрантов. Вскоре после появления публикации глава города Сергей Кравчук попытался скрыть снимки. Оставив текст без изменения, он выложил серию фотографий с церемонии вручения жилищных сертификатов — на этот раз на всех фотографиях показаны люди славянской внешности.