В России строительный кран едва не раздавил ехавшую по дороге машину и попал на видео

В Томске строительный кран рухнул в нескольких метрах от ехавшей машины

В Томске рухнувший строительный кран едва не раздавил ехавшую по дороге машину. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Mash Siberia в Telegram.

На кадрах, снятых из автомобиля, видно, как сначала в нескольких метрах перед ним падают кирпичи, а затем — кран. Припаркованные у дороги машины, судя по записи, основная часть конструкции не зацепила.

Как уточнило издание, инцидент произошел у багетной мастерской на улице Белинского. Информация о пострадавших не поступала.

Похожий случай произошел в декабре прошлого года в Калуге. Тогда на одной из строек города также упал башенный кран, в котором находились рабочие. Происшествие попало на камеру видеорегистратора проезжавшего рядом автомобиля.