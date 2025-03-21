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06:54, 21 марта 2025Россия

В России заподозрили заговор Макрона против Трампа

Пушков: Макрон хочет возглавить движение не согласных с Трампом стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков заподозрил заговор президента Франции Эммануэля Макрона против американского коллеги Дональда Трампа. Он этом сенатор написал в Telegram-канале.

По мнению Пушкова, Макрон хочет возглавить движение стран, выступающих против политики главы Белого дома.

«Тогда как Трамп добивается урегулирования, Макрон стал главным организатором усилий стран Запада, идущих в другом направлении — в направлении продолжения войны», — считает сенатор.

Таким образом французский президент пытается поднять свой рейтинг в обществе после провала на внеочередных выборах 2024 года, этим и обусловлено его желание направить войска коалиции на Украину, заключил Пушков.

Ранее сенатор заявил, что Европа не сможет содержать Украину в одиночку, без поддержки США.

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