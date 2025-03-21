Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:54, 21 марта 2025Силовые структуры

В российском городе ФСБ накрыла нелегальное производство подслушивающих устройств

В Златоусте ФСБ пресекла производство замаскированных под флешки микрофонов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Златоусте сотрудники ФСБ России пресекли нелегальное производство подслушивающих устройств, замаскированных под флешки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

По данным агентства, противоправной деятельностью занимался местный житель — директор одного из производственных предприятий, расположенных в городе. Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

По информации правоохранителей, в период с января 2020-го по октябрь 2024 года фигурант организовал незаконное производство подслушивающих устройств, которые были замаскированы под флеш-накопители. Эти микрофоны предназначались для скрытного прослушивания разговоров в различных организациях и для подслушивания разговоров частных лиц.

Ранее сообщалось, что в Татарстане россиянина приговорили к условному сроку за разглашение гостайны.

    Обсудить
    Последние новости

    В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией. Одну из них прозвали «Секс и кокаин Ее Величества»

    По делу о пытках над российскими студентками задержали бывшего владельца автомойки

    На Apple подали в суд из-за ИИ

    Звезда «Белого лотоса» ответила на комментарии о торчащих зубах

    Российские войска активизировались у одного из городов в ДНР

    На Западе нашли новый способ сдерживания России

    В экстренных службах раскрыли последствия атаки ВСУ на станцию «Суджа»

    Минобороны России перечислило взятые за неделю под контроль населенные пункты

    В Совфеде отреагировали на заявление ВСУ об обстреле станции «Суджа» Россией

    Шойгу лично передал Ким Чен Ыну послание от Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше