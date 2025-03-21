В российском городе водитель автобуса устроил намаз на асфальте и поплатился

Во Владивостоке уволили водителя автобуса на намаз на работе

Во Владивостоке водитель городского автобуса поплатился за публичное совершение намаза. О том, чем это обернулось для приезжего из Чечни, рассказывает VL.RU.

Издание также опубликовало фотографию с бородатым мужчиной, который стоит на коленях перед автобусом. Все это время находившиеся в салоне пассажиры вынуждены были ждать.

В компании-перевозчике сообщили, что после инцидента водителя уволили. «Мы, конечно, с большим уважением относимся к любой религии. (...) Но существуют определенные правила и специально отведенные места», — отметил замдиректора организации Магомед Саиев.

Ранее в Вологде разгорелся скандал после того как мусульманин совершил намаз в православном храме. После этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что такое действие является допустимым с религиозной точки зрения. Протоиерей Андрей Ткачев на это ответил, что никто не запрещает иноверцам молиться в храмах «в уме, в сердце».