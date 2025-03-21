В российском городе задержали участников этнического конфликта

В Петербурге задержали участников продолжавшейся 2 дня этнической распри

В Санкт-Петербурге полицейские задержали участников этнического конфликта, который продолжался два дня и закончился ножевым ранением одного из конфликтующих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, сообщение о групповом конфликте у торгового комплекса «Галерея» поступило в полицию вечером 17 марта. На следующий день конфликт произошел у торгового центра «Лигов». В результате один из оппонентов, уроженец Чечни, был госпитализирован с ножевым ранением живота в тяжелом состоянии. Силовики выяснили, что в обоих случаях в распрях участвовали одни и те же люди.

Возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ («Хулиганство») и 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). В четверг, 20 марта, был задержан 22-летний иностранец. Предположительно, именно он ранил пострадавшего, а нож выбросил в Обводой канал. В тот же день оперативники задержали еще двоих его соотечественников, участвовавших в конфликте. Сейчас полиция устанавливает остальных причастных к инцидентам у городских торговых центрах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 19-летний мигрант, станцевавший с пистолетом лезгинку у торгового центра «Галерея».