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20:51, 21 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят мужчину за финансирование терроризма

В Запорожской области осудят мужчину за финансирование терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Запорожской области осудят мужчину за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в январе мужчина, находясь на территории области, через банковское приложение неоднократно переводил деньги на счета националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что мужчину заподозрили в вербовке россиянина и склонении его к совершению терактов.

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