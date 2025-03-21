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10:21, 21 марта 2025Силовые структуры

Мужчину заподозрили в вербовке россиянина и склонении его к совершению терактов

Суд арестовал нижегородца за вербовку другого мужчины и склонение его к терактам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области, подозреваемого в вербовке мужчины и склонении его к совершению терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Тверской области.

По версии следствия, нижегородец 1998 года рождения вступил в интернет-переписку с жителем Тверской области и сформировал у него негативное отношение к специальной военной операции. Он также склонял собеседника вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности») УК РФ. Суд поместил его под стражу.

Ранее сотрудники Следственного комитета России вместе с коллегами из ФСБ задержали жителя Московского региона за передачу Вооруженным силам Украины данных для атак по аэродрому Курска. Мужчине уже предъявили обвинение.

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