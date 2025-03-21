Задержанный ФСБ россиянин назвал себя предателем и попал на видео

Житель Нижегородской области назвал себя предателем после задержания сотрудниками ФСБ по подозрению в содействии террористической деятельности в интересах Украины. Оперативное видео его задержания публикует РЕН ТВ.
На кадрах видны спецназовцы, которые скручивают мужчину. Он говорит, что его предки воевали против фашистов, а он предал их.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. С санкции суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным ФСБ, нижегородец вел интернет-переписку с жителем Тверской области, в которой внушал ему негативное отношение к специальной военной операции и склонял к боевых действиям против российских войск.