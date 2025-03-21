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14:38, 21 марта 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ россиянин назвал себя предателем и попал на видео

ФСБ показала видео задержания нижегородца за вербовку в украинские террористы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мужчину заподозрили в вербовке россиянина и склонении его к совершению терактов

Житель Нижегородской области назвал себя предателем после задержания сотрудниками ФСБ по подозрению в содействии террористической деятельности в интересах Украины. Оперативное видео его задержания публикует РЕН ТВ.

На кадрах видны спецназовцы, которые скручивают мужчину. Он говорит, что его предки воевали против фашистов, а он предал их.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. С санкции суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, нижегородец вел интернет-переписку с жителем Тверской области, в которой внушал ему негативное отношение к специальной военной операции и склонял к боевых действиям против российских войск.

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