В российском регионе ребенок ранил восьмилетнего мальчика на детской площадке

В Нижегородской области десятилетний ребенок ранил мальчика на детской площадке

В Ворсме Нижегородской области десятилетний ребенок ранил восьмилетнего мальчика на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

По данным канала, мальчик принес на площадку канцелярский нож и показал его младшему другу. Они стали играть с опасным предметом, в результате ребенок порезался. Пострадавшего доставили в больницу.

В отношении родителей старшего ребенка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Ивановской области 33-летняя местная жительница несколько раз пырнула ножом маленькую дочь и пыталась ее удушить.

.