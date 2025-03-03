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16:40, 3 марта 2025Силовые структуры

Россиянка несколько раз пырнула ножом свою маленькую дочь и пыталась ее удушить

Жительницу Шуи задержали за попытку убийства своей 1,5-годовалой дочери
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали 33-летнюю жительницу Шуи, подозреваемую в попытке расправы над своей полуторогодовалой дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ивановской области.

По версии следствия, все произошло 2 марта. Женщина вернулась домой вместе с ребенком, взяла в руки нож и два раза пырнула девочку ножом. После этого она попыталась удушить дочь веревкой и ослабила хватку только тогда, когда ей показалось, что та перестала подавать признаки жизни. Затем злоумышленница позвонила матери и рассказала ей о случившемся.

Прибывшие на место врачи госпитализировали девочку. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Следователи также организовали проверку по статье 293 («Халатность») УК РФ в отношении действий органов системы профилактики. Уточняется, что мать потерпевшего ребенка состоит на профилактическом учете в органах полиции.

Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал адвоката Виталия Григорьева, обвиненного в съемке порнографии с семилетней дочерью.

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