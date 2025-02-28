Обвиненного в съемке порно с семилетней дочерью российского адвоката арестовали

В Петербурге суд арестовал адвоката, обвиненного в съемке порно с дочерью

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал адвоката Виталия Григорьева, обвиненного в съемке порнографии с семилетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет под стражей до 18 апреля. Ему вменяются пункт «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и часть 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ.

Вину адвокат не признал и попросил назначить ему домашний арест. Он заявил, что живет отдельно от ребенка, а по поводу фотографий, на которых дочь запечатлена голой, пояснил, что такие снимки есть у всех в детстве.

О задержании адвоката сообщалось 28 февраля.