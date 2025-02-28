Российского адвоката задержали за съемку порно с семилетней дочерью

В Петербурге задержали адвоката за съемку порно с семилетней дочерью

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнего адвоката по делу о съемке порнографии с семилетней дочерью. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, мужчина неоднократно развращал ребенка и заставлял ее раздеваться на камеру. 18 февраля ему вменили статьи о насильственных действиях сексуального характера и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Во время обысков в его доме нашли и изъяли девять флеш-карт, три CD-диска, два жестких диска, «умные» часы, ноутбук и три телефона.

Ранее сообщалось, что в Ижевске суд приговорил мужчину к 18 годам за расправу над сожительницей и изнасилование ее дочери.