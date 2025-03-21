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08:06, 21 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе сотрудница МФО оформляла липовые займы на клиентов и похищала деньги

В ЕАО пройдет суд над сотрудницей МФО за кражу денег при помощи липовых займов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Еврейской автономной области (ЕАО) прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая, работая в микрофинансовой организации (МФО), оформляла липовые займы на клиентов и забирала деньги себе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 160 («Присвоение») и 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ. Она свою вину признала, но ущерб не возместила. Ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период с апреля 2022 года по май 2023 года обвиняемая работала в МФО на должности менеджера по работе с клиентами. Имея доступ к базе данных клиентов, ранее обращавшихся для получения займов, она использовала их паспортные данные для оформления поддельных договоров займов, а деньги забирала себе. Пострадавшие даже не догадывались о ее действиях.

Женщина также похищала деньги из кассы. Ущерб от ее действий превысил 456 тысяч рублей.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что появление неизвестного кредита, вероятно, оформленного мошенниками, требует немедленного обращения в банк и полицию.

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