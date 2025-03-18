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06:01, 19 марта 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам разъяснили порядок действий в случае оформления кредита мошенниками

Правовед Виноградов: Если на вас оформили кредит, обратитесь в банк и полицию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Появление неизвестного кредита, вероятно, оформленного мошенниками, требует немедленного обращения в банк и полицию, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Порядок действий в подобных ситуациях эксперт объяснил «Ленте.ру».

«Сначала обратитесь в полицию. Вы можете оформить заявление на официальном сайте МВД России, но предпочтительнее посетить отделение лично. После подачи заявления вам выдадут талон-уведомление, который обязательно сохраните — он потребуется для отслеживания хода расследования. Далее составьте заявление в банк, где был оформлен кредит. Просите провести внутреннюю проверку и приостановить действие кредитного договора», — разъяснил правовед.

Если в ходе расследования будет установлено, что кредит действительно был взят мошенниками, многие банки освобождают клиентов от обязательств

Вадим Виноградовдекан факультета права НИУ ВШЭ, профессор

Он подчеркнул, что в случае, если банк отказывается от сотрудничества, то стоит направить обращение в Центральный банк России через онлайн-приемную или прокуратуру. В случаях, когда мошенический займ был оформлен в микрофинансовой организации, (МФО) стоит также обратиться саморегулируемую организацию (СРО), членом которой является эта МФО, советует Виноградов.

«Если ни одно из вышеуказанных действий не помогло, подавайте гражданский иск в суд. Практика показывает, что суды часто поддерживают пострадавших граждан, если качественно собраны доказательства непричастности лица к получению кредита. Обратите внимание, что внесение платежей по спорному кредиту может рассматриваться как признание долга согласно статье 183 Гражданского кодекса РФ. Поэтому, пока ведется разбирательство, воздержитесь от выплат и отправьте в банк нотариально заверенное заявление о непризнании задолженности», — отметил эксперт.

Чтобы снизить потенциальные риски, стоит регулярно проверять свою кредитную историю, а также рассмотреть возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов, заключил Виноградов.

Возможность оформить самозапрет на кредиты появилась в России с 1 марта 2025 года. Бесплатно воспользоваться подобной услугой можно через МФЦ или портал «Госуслуги». В МФЦ подобная возможность появится с 1 сентября. В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что возможностью уже успели воспользоваться 6,2 миллиона россиян.

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