Названы регионы-лидеры по числу самозапретов на кредиты

ОКБ: Больше всего самозапретов на кредиты оформили в Москве и Московской области

Возможностью установить самозапрет на кредиты воспользовались 6,2 миллиона россиян. Количество оформивших услугу граждан и регионы-лидеры по числу самозапретов назвали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), сообщает РИА Новости.

За две недели работы сервиса самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Абсолютное большинство из них (91 процент и 5,85 миллиона человек) выбрали формат полного запрета на получение займов. Отменили самозапрет 50,1 тысячи граждан.

Чаще всего услугу получали в Москве — 663,6 тысячи раз, Московской области — 442,1 тысячи раз, Санкт-Петербурге — 306,1 тысячи раз, Башкирии — 215,4 тысячи раз, Свердловской области — 195,2 тысячи раз, Ростовской области — 174,0 тысячи раз, Краснодарском крае — 173,3 тысячи раз, Татарстане — 163,9 тысячи раз, Челябинской области — 160,4 тысячи раз и в Нижегородской области — 136,4 тысячи раз.

Возможность оформить самозапрет на кредиты появилась в России с 1 марта 2025 года. Бесплатно воспользоваться подобной услугой можно через МФЦ или портал «Госуслуги». В МФЦ подобная возможность появится с 1 сентября.

Депутаты от партии «Новые люди» предложили вслед за запретом на получение кредитов в качестве эксперимента разрешить самозапреты на покупки на маркетплейсах или установление лимитов на них. Парламентарии полагают, что подобным образом россиян можно защитить от импульсивных трат. В Минэке добавили, что для успешного воплощения этой идеи в жизнь нужно оценить, как будет работать недавно введенный самозапрет на оформление кредитов.