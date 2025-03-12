Вслед за самозапретом на кредиты в России задумали ввести самозапрет на покупки

Минэкономразвития поддержало внедрение самозапрета покупок на маркетплейсах

Российские власти поддержали идею о введении в России так называемого самозапрета на покупки на маркетплейсах. Речь идет о проведении эксперимента, в рамках которого можно было бы установить для самого себя лимит или вовсе запрет на траты в интернет-магазинах. Об этом говорится в ответе Минэкономразвития, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее с такой инициативой выступили в партии «Новые люди». Там полагают, что подобным образом людей можно защитить от импульсивных трат. В министерстве отметили, что ведомство готово провести совместный эксперимент с маркетплейсами. Еще в Минэке добавили, что для успешного воплощения этой идеи в жизнь нужно оценить как будет работать недавно введенный самозапрет на оформление кредитов, который начал работать с 1 марта.

За несколько дней работы сервиса самозапрет на кредиты установили в общей сложности порядка 3,6 миллиона россиян. Большинство заявок были поданы на полный запрет на кредиты. Подобную функцию попросили установить 3,4 миллиона граждан. На это требование пришелся суммарно 91 процент всех заявок.