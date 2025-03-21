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15:59, 21 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали начальника отдела ГИБДД по подозрению во взяточничестве

В Елабуге задержали начальника отдела ГИБДД по подозрению во взяточничестве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Елабуге задержали начальника отдела ГИБДД Ильфира Васылова по подозрению в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

По данным канала, 36-летний Васылов в декабре 2024 года попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и скрыл свою вину. Он якобы предоставил в страховую компанию ложную информацию и получил выплату. Кроме того, он помогал с прохождением технического обслуживания и продлением разрешений на перевозку опасных грузов. За эти услуги он получил более 20 тысяч рублей и несколько раз заправил свои личные автомобили.

Васылов также мог получить вознаграждение от фирмы «УПП Диаз» за покровительство. По данным следствия, он потребовал от них кондиционер.

Сотрудника полиции арестовали на два месяца. В отношении лиц, подозреваемых в даче взяток, возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что по делу главы фонда капремонта Челябинской области задержали еще двоих фигурантов.

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