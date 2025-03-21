В Сербии поблагодарили российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией

Вулин: Спецслужбы РФ помогают в борьбе с цветной революцией в Сербии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Москва помогает Белграду в первую очередь информацией. Ранее спецслужбы обеих стран договорились о сотрудничестве в борьбе с цветными революциями и соблюдают эти соглашения.

«Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это», — сказал Вулин.

Ранее вице-премьер заявил, что страна никогда не станет членом Евросоюза (ЕС). При этом он подчеркнул, что этот вопрос должны решать все партии и граждане страны. «Я ответственный политик и не могу говорить только о своих желаниях, но и о том, что реально», — сказал он.