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07:54, 21 марта 2025Мир

В Сербии поблагодарили российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией

Вулин: Спецслужбы РФ помогают в борьбе с цветной революцией в Сербии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вице-премьер Сербии Александр Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Москва помогает Белграду в первую очередь информацией. Ранее спецслужбы обеих стран договорились о сотрудничестве в борьбе с цветными революциями и соблюдают эти соглашения.

«Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это», — сказал Вулин.

Ранее вице-премьер заявил, что страна никогда не станет членом Евросоюза (ЕС). При этом он подчеркнул, что этот вопрос должны решать все партии и граждане страны. «Я ответственный политик и не могу говорить только о своих желаниях, но и о том, что реально», — сказал он.

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