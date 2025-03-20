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23:21, 20 марта 2025Мир

В Сербии исключили вступление страны в ЕС

Вице-премьер Вулин: Сербия никогда не станет членом Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Kirill Zykov / Reuters

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не станет членом Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что этот вопрос должны решать все партии и граждане страны. «Я ответственный политик и не могу говорить только о своих желаниях, но и о том, что реально», — сказал он.

Вице-премьер заявил, что власти Сербии потратили десятилетия, пытаясь вступить в ЕС, поэтому было бы безответственно заявить, что это больше неважно. Вулин также выразил желание, чтобы Сербия однажды стала полноправным членом БРИКС.

Ранее члены Европарламента Владимир Пребилич (Словения) и Александра Гиз (Германия) обвинили сербские власти в незаконной слежке за гражданами при помощи шпионского программного обеспечения на фоне продолжающихся протестов в стране.

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