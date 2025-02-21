В ЕС обвинили власти Сербии в незаконной слежке за гражданами

В Европарламенте обвинили власти Сербии в незаконной слежке за гражданами

Члены Европарламента Владимир Пребилич (Словения) и Александра Гиз (Германия) обвинили сербские власти в незаконной слежке за гражданами при помощи шпионского программного обеспечения на фоне продолжающихся протестов в стране. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Недавний доклад Amnesty International, озаглавленный "Цифровая тюрьма: слежка и подавление гражданского общества в Сербии", показал, что сербские власти широко практикуют незаконную слежку, используя шпионское ПО против активистов, журналистов и представителей гражданского общества. Эти тревожные разоблачения появились в то время, когда Сербия переживает крупнейшие за последние десятилетия протесты, вызванные растущей обеспокоенностью по поводу широко распространенной коррупции и растущего авторитаризма своего правительства», — пишут они.

Члены ЕП интересуются, предприняла ли Еврокомиссия какие-либо действия для расследования и выявления подобных фактов.

«Какие дальнейшие действия, если таковые имеются, рассматривает Комиссия в ответ на эти утверждения и включают ли они возможность проведения независимого расследования и привлечения виновных к ответственности? Насколько известно Комиссии, участвовал ли ЕС в закупках какого-либо оборудования (...) для сербских учреждений или агентств в секторе безопасности, которое потенциально могло быть использовано не по назначению для подрыва или угрозы правам человека?» — интересуются парламентарии.

1 февраля президент Сербии Александр Вучич на выступлении перед гражданами в Трстенике назвал массовые протесты студентов и оппозиции попыткой иностранных спецслужб разрушить страну.

Массовые студенческие протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 15 человек. 28 января премьер-министр страны Милош Вучевич ушел в отставку на фоне протестов и массовой забастовки студентов и предприятий.