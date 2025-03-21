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21:04, 21 марта 2025Бывший СССР

В США назвали число потерянных ВСУ танков в Курской области

Forbes: ВСУ потеряли в Курской области 55 танков
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе вторжения в Курскую область большое количество танков. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

По информации Экса, украинская армия за восемь месяцев утратила на территории российского региона 55 танков.

«Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, русские отдали все силы, выбив или захватив больше танков, чем украинцы могли позволить себе потерять», — объяснил американский обозреватель.

Ранее Экс раскрыл, что сыграло ключевую роль в успехах России при освобождении Курской области. По его словам, в конце февраля элитная российская группа по управлению дронами под названием Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» развернула шквал атак по линии снабжения подразделений ВСУ в Судже.

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