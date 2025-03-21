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07:16, 21 марта 2025Мир

В США обратились к Трампу с требованием по Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Трампа показать готовность к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если президент США Дональд Трамп желает мирного урегулирования украинского конфликта, он должен подтвердить свои намерения делом. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон обратился к Трампу с требованием показать делом, а не словом, свою готовность к миру на Украине. По его мнению, в таком случае следует перестать отправлять оружие и разведданные Украине.

По мнению эксперта, пока США поддерживают Киев, у России есть все основания для принятия ответных мер.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с главой страны Владимиром Зеленским. Однако Путин считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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