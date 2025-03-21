Американский профессор Миршаймер призвал Запад доверять Путину

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что несмотря на желание выставить президента России Владимира Путина в негативном свете, Западу не остается ничег, кроме как доверять ему в вопросе завершения конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Миршаймер призвал Запад доверять Путину и подчеркнул, что на самом деле страны бессильны перед намерениями российского лидера.

«Допустим, западная пропаганда говорит правду: ему нельзя доверять. Так что же мы будем делать? <...> Правда здесь в том, что у нас на руках нет карт», — сказал американский профессор.

Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с главой страны Владимиром Зеленским. Однако Путин считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.