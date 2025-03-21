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03:41, 21 марта 2025Мир

В США рассказали о презрении Трампа к Зеленскому и его восхищении Путиным

Профессор Кузник: Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости рассказал, что президент США Дональд Трамп презирает украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам эксперта, это стало очевидно после конфликта в Овальном кабинете 28 февраля. Но глава Белого дома по какой-то причине восхищается российским президентом Владимиром Путиным.

«Он понимает ход мыслей Путина гораздо лучше, чем Зеленского, что ставит украинцев в очень слабое положение в ходе переговоров», — отметил Кузник.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. В частности, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал данную инициативу.

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