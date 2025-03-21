В США рассказали о вершине российской аэрокосмической инженерии

19FortyFive: У истребителя Су-35С есть все нужное для борьбы с ВВС США

У российского истребителя четвертого поколения Су-35С есть все нужное для борьбы с Военно-воздушными силами (ВВС) США. Об этом пишет 19FortyFive.

«Су-35С, новейший в линейке Flanker, грозный многоцелевой истребитель, может стать вершиной российской аэрокосмической инженерии», — пишет автор американского издания Исаак Зейтц.

Обозреватель отмечает маневренность, передовую авионику и мощные двигатели самолета. Автор подчеркивает, что, несмотря на наличие у России истребителя пятого поколения Су-57, Су-35С остается весьма эффективным. Также Зейтц рассказывает о многофункциональности российского боевого самолета, достигаемой благодаря широкой номенклатуре используемых вооружений, в частности, ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

«Расширенные возможности самолета и проверенные боевые характеристики гарантируют, что он будет оставаться в эксплуатации еще долгие годы», — уверен автор.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что растущий спрос на российские боевые самолеты подтверждает, что они лучшие в мире.