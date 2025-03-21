В США заявили о живущей в параллельной вселенной Европе

The National Interest: Европа живет в параллельной вселенной по вопросу Украины

Президент США Дональд Трамп дал импульс к вновь установившемся переговорам России и Украины, что привело к конструктивному диалогу американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, считают аналитики американского журнала The National Interest Мэттью Блэкберн и Патриция Маринс.

В частности, Путин предложил взаимное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. При этом, по их мнению, страны Европы все еще живут «в параллельной вселенной», а именно Франция и Великобритания, которые говорят о необходимости миротворцев на Украине и противостоянии угрозы со стороны России.

Аналитики призвали европейских лидеров «заняться конструктивной дипломатией», потому что «существует зияющая пропасть между риторикой и реальностью, которую рано или поздно необходимо преодолеть».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа движется в сторону сильной милитаризации, фактически превращаясь в «партию войны». Он отметил, что сигналы Брюсселя по милитаризации Европы явно диссонируют с усилиями Путина и Трампа по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.

