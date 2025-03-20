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13:06, 20 марта 2025Мир

В Кремле назвали Европу «партией войны»

Песков: Европа превратилась в партию войны из-за милитаризации
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Европа движется в сторону сильной милитаризации, фактически превращаясь в «партию войны». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков отметил, что сигналы Брюсселя по милитаризации Европы явно диссонируют с усилиями президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины.

19 марта представитель Кремля заявил, что президенты России и США не обсуждали возможное участие Европейского союза в переговорах по Украине. 24 февраля Песков говорил, что предпосылок для возобновления диалога с Европой нет, так как европейские страны демонстрируют убежденность в необходимости продолжать боевые действия.

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