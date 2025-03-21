Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 21 марта 2025Мир

В Венгрии высмеяли ЕС из-за неспособности перевести часы

Magyar Nemzet: ЕС уже много лет не может отменить зимнее время
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Руководство Европейского союза (ЕС) уже много лет не может решить вопрос отмены зимнего времени. Высмеивающую Брюссель статью выпустила венгерская газета Magyar Nemzet.

«Брюссель столкнулся с самой сложной задачей в своей жизни. Нет, это не вопрос о мире, хотя и его решить было бы своевременно. Хотя они выбирают вместо мира войну. Но есть более своевременный вопрос, причем в самом строгом смысле этого слова: перевод часов», — указано в материале.

Утверждается, что неспособность ЕС решить даже такие простые задачи оставляет открытым вопрос о необходимости существования данного объединения. Авторы статьи призвали вернуть назад «не только часы, но и самоопределение наций».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о крахе ЕС из-за вступления туда Украины. По его словам, огромных средств, которые понадобятся на поддержку Украины в случае принятия ее в ряды государств — членов ЕС, у Евросоюза сейчас нет.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер один из самых известных шпионов XX века

    Редкое явление заметили в небе над Москвой

    Стало известно о пяти пострадавших при атаке на Запорожье

    В Германию экстрадировали воевавшего за ВСУ насильника

    Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

    Трамп пообещал выплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

    Франция призвала применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против США

    64-летний боксер-чемпион умер во время тренировки

    В Крыму возмутились заявлением властей Украины об атаке на «Суджу»

    Стало известно о смерти говорившего на английском языке шимпанзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше