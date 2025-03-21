Magyar Nemzet: ЕС уже много лет не может отменить зимнее время

Руководство Европейского союза (ЕС) уже много лет не может решить вопрос отмены зимнего времени. Высмеивающую Брюссель статью выпустила венгерская газета Magyar Nemzet.

«Брюссель столкнулся с самой сложной задачей в своей жизни. Нет, это не вопрос о мире, хотя и его решить было бы своевременно. Хотя они выбирают вместо мира войну. Но есть более своевременный вопрос, причем в самом строгом смысле этого слова: перевод часов», — указано в материале.

Утверждается, что неспособность ЕС решить даже такие простые задачи оставляет открытым вопрос о необходимости существования данного объединения. Авторы статьи призвали вернуть назад «не только часы, но и самоопределение наций».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о крахе ЕС из-за вступления туда Украины. По его словам, огромных средств, которые понадобятся на поддержку Украины в случае принятия ее в ряды государств — членов ЕС, у Евросоюза сейчас нет.