В ВСУ рассказали об уничтожении собственной техники в Курской области

УП: ВСУ бросили значительную часть техники при отступлении в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили значительную часть техники при отступлении в Курской области. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

«Из-за того что россияне взрывали мосты, мы оставили часть своей техники за рекой. Все, что тяжелее 15-17 тонн, не смогло выйти», — рассказал боец ВСУ Дмитрий. По словам украинского солдата, он радовался поломке собственного орудия несколько недель назад.

Собеседники «УП» пожаловались на невозможность эвакуировать брошенную в Курской области бронетехнику из-за ударов Вооруженных сил России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как стало известно изданию, ВСУ самостоятельно уничтожили часть собственной техники усилиями одного из наиболее результативных подразделений БПЛА.

Ранее ВСУ начали перебрасывать резервы для деблокирования подразделений в Курской области. Отмечается, что ВС России уничтожают разрозненные группы украинской армии, скрывающиеся в лесополосах.