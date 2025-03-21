ВСУ перебрасывают резервы, чтобы прорвать окружение под Курском. Что об этом известно?

ВСУ собирают резервы под Сумами для деблокирования группировки в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Сумской области. Задача украинских военных — прорвать окружение под Курском.

«В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования, окруженного в приграничье личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные уничтожают разрозненные группы украинской армии, которые укрываются в лесополосах на границе Украины и России. Удары по живой силе и технике наносятся с помощью артиллерии и БПЛА.

Зеленский не признал окружение ВСУ под Курском

Замкомандира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Язловецкий подтвердил окружение украинских военных в Курской области. Он рассказал о получении за выход из окружения медали, которой его награждал лично Зеленский. Отмечается, что подобные ситуации с окружением происходят и в других подразделениях ВСУ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать информацию об окружении украинских военных в Курской области. Он назвал это «российской дезинформацией». «Окружения там нет, и наши ребята выполняют задачу, как это нужно для Украины», — написал политик.

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Офицер ВСУ заявил о неспособности сдержать продвижение ВС России в Сумской области

«Буферной зоны не так много, чтобы мы могли удержать их», — сказал Язловецкий.

Он указал на преимущество российских военных в Курской области и на территории Сумской области Украины. По его предположениям, в случае наступления ВС России в направлении населенного пункта Юнаковка и далее на Сумы Киев не сможет справиться с перевесом российских военных.

Ранее заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик заявил о продвижении российских военных в сторону Сум. Журналисты поинтересовались у российского бойца до какого срока стоит задача создать буферную зону и о планах пройти ближе к упомянутому городу. «Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — ответил он.