Зеленский отказался признавать окружение ВСУ под Курском

Зеленский назвал окружение ВСУ под Курском российской дезинформацией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области не находятся в Окружении. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Украинский лидер отказался признавать информацию об окружении украинских военных и назвал это «российской дезинформацией». «Окружения там нет, и наши ребята выполняют задачу, как это нужно для Украины», — написал политик.

Ранее замкомандира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Язловецкий рассказал о медали, полученной за выход из окружения в Курской области. Отмечается, что медалью за выход из окружения Язловецкого награждал лично Владимир Зеленский. Подобные ситуации с окружением происходят и в других подразделениях ВСУ.

14 марта президент России Владимир Путин призвал украинские власти отдать приказ бойцам ВСУ, попавшим в окружение в Курской области, сдаться в плен. Российский лидер заверил, что в плену украинским военнослужащим гарантированы жизнь и достойное обращение.