Представителей МИД не будет на переговорах России и США в Эр-Рияде. Кто войдет в состав делегации?

Захарова: Представителей МИД не будет на переговорах России и США в Эр-Рияде

В составе делегации на переговорах России и США в саудовском Эр-Рияде не будет представителей МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат отметила, что переговоры будут посвящены урегулированию украинского конфликта. «Речь идет об украинской повестке, о ситуации вокруг украинского кризиса», — заявила представитель МИД.

В Кремле назвали дату переговоров с США и раскрыли состав делегации

Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Мы условились с господином [советником президента США по национальной безопасности Майком] Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде Юрий Ушаков помощник президента России

По его словам, в делегацию России войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США в Саудовской Аравии могут стартовать в начале следующей недели.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия рассчитывает на продолжение контактов с США на экспертном уровне. Песков добавил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп также говорили о необходимости таких встреч.

США проведут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в в Саудовской Аравии.

По его словам, таким образом Соединенные Штаты хотят понять условия каждой стороны. Он пояснил, что подобная «челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня.

Это будут переговоры по принципу близости, то есть одна группа будет в этой комнате, другая группа — в той комнате. И они будут сидеть, разговаривать, ходить туда-сюда, что-то вроде челночной дипломатии в отеле. И вот так это будет работать Кит Келлог спецпосланник президента США

Ранее спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии.