Захарова раскрыла тему ближайших переговоров России и США

Захарова: Ближайшие переговоры России и США будут посвящены украинской повестке

Ближайшие переговоры России и США будут посвящены урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Речь идет об украинской повестке, о ситуации вокруг украинского кризиса», — заявила представитель МИД на вопрос о тематике ближайших контактов России и США.

Ранее Захарова отметила, что поставки вооружений Киеву со стороны США противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

20 марта помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. По его словам, с российской стороны войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

