Захарова указала на противоречие в позиции США по Украине

Захарова: Поставки оружия США Украине мешают урегулированию конфликта

Поставки вооружений Киеву противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — сказала официальный представитель МИД.

Она отметила, что те страны, которые желают достичь мира на Украине, скорее должны выступать за прекращение милитаризации «террористической банды» в лице киевских властей.

Ранее Захарова заявила, что слова европейских лидеров о необходимости наращивания вооружений являются способом отвлечь внимание от внутренних проблем Европейского союза.