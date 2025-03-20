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16:59, 20 марта 2025Мир

Захарова раскритиковала антироссийскую риторику Европы

Захарова: ЕС отвлекает внимание от внутренних проблем антироссийской риторикой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления европейских лидеров о необходимости наращивания вооружений является способом отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это либеральная диктатура Европейского союза (ЕС), она хочет отвлекать внимание от провальной политики во всех сферах. (...) Они ищут выход из своих проблем, используя исторические методы борьбы с Россией», — сказала представитель МИД.

Захарова отметила, что в отличие от США страны Европы не умеют признавать ошибки предыдущих лет.

18 марта президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны». Сделал он это сразу после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

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