Макрон после разговора Путина и Трампа призвал Европу вооружаться

Макрон после переговоров Путина и Трампа призвал к вооружению Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны» после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X.

Он подчеркнул, что Франция вместе с Европой должна продолжать защищать себя и готовиться. «Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — заявил французский лидер.

Телефонный разговор Трампа и Путина прошли 18 марта. Макрон положительно оценил переговоры по Украине, заявив о том, что достижение мира невозможно без участия Киева в диалоге. По его словам, сейчас стороны должны согласовать прекращение огня, после чего начнутся «детальные и полноценные» переговоры.