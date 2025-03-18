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23:45, 18 марта 2025Мир

Макрон после разговора Путина и Трампа призвал Европу вооружаться

Макрон после переговоров Путина и Трампа призвал к вооружению Европы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны» после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X.

Он подчеркнул, что Франция вместе с Европой должна продолжать защищать себя и готовиться. «Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — заявил французский лидер.

Телефонный разговор Трампа и Путина прошли 18 марта. Макрон положительно оценил переговоры по Украине, заявив о том, что достижение мира невозможно без участия Киева в диалоге. По его словам, сейчас стороны должны согласовать прекращение огня, после чего начнутся «детальные и полноценные» переговоры.

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