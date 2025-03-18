Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:03, 18 марта 2025Мир

Макрон оценил переговоры по Украине

Макрон: Достижение мира неосуществимо без украинцев за столом переговоров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил переговоры по Украине, заявив о том, что достижение мира невозможно без участия Киева в диалоге. Его слова передает ТАСС.

«Последние дискуссии идут в правильном направлении, и мы хотим прочного и долгосрочного урегулирования для Украины и безопасности в Европе. Первые шаги уже сделаны, но цель должна оставаться неизменной», — сказал он.

По его словам, Европа также внесла свой вклад в урегулирование на Украине, «уговорив» украинского президента Владимира Зеленского «сделать правильный выбор» и поддержать инициативу администрации Дональда Трампа. Макрон отметил, что сейчас стороны должны согласовать прекращение огня, после чего начнутся «детальные и полноценные» переговоры. «Это остается нашей целью, и, очевидно, это неосуществимо без украинцев за столом переговоров», — добавил президент Франции.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал переговоры РФ и США. «Следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины и как можно быстрее», — сказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп созвонились. О чем лидеры стран договорились за два часа переговоров?

    Макрон оценил переговоры по Украине

    Зеленский прокомментировал предложение о прекращении ударов по энергообъектам

    Демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве объяснили

    В США назвали итоги переговоров Путина и Трампа выдающимися

    Президент Казахстана оценил разговор Трампа и Путина

    В офисе Зеленского обвинили Россию в отказе от перемирия

    «Вся Европа дрожит от страха». Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как весь мир их ждал и боялся?

    В Киеве произошли две серии взрывов

    Минобороны раскрыло потери ВСУ в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше