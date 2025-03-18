Макрон оценил переговоры по Украине

Макрон: Достижение мира неосуществимо без украинцев за столом переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил переговоры по Украине, заявив о том, что достижение мира невозможно без участия Киева в диалоге. Его слова передает ТАСС.

«Последние дискуссии идут в правильном направлении, и мы хотим прочного и долгосрочного урегулирования для Украины и безопасности в Европе. Первые шаги уже сделаны, но цель должна оставаться неизменной», — сказал он.

По его словам, Европа также внесла свой вклад в урегулирование на Украине, «уговорив» украинского президента Владимира Зеленского «сделать правильный выбор» и поддержать инициативу администрации Дональда Трампа. Макрон отметил, что сейчас стороны должны согласовать прекращение огня, после чего начнутся «детальные и полноценные» переговоры. «Это остается нашей целью, и, очевидно, это неосуществимо без украинцев за столом переговоров», — добавил президент Франции.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал переговоры РФ и США. «Следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины и как можно быстрее», — сказал он.