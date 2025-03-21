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03:20, 21 марта 2025Интернет и СМИ

В Японии усомнились в существовании Украины в будущем

Японский журналист Какитани усомнился в существовании Украины через три года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Японский журналист Тэцуя Какитани, изучающий вопрос поставок Киеву истребителей заявил, что неизвестно, продолжит ли существовать Украина в течение следующих нескольких лет. Об этом он высказался в беседе с Yahoo News Japan.

Журналисту задали вопрос, получит ли Киев самолеты от США и Франции в полном объеме. «Неясно, будет ли вообще существовать Украина через три года», — усомнился он.

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Какитани сказал, что уже переданные F-16 являются устаревшими версиями, поэтому они отличаются от стоящих на вооружении в США. Журналист добавил, что около трети из полученных истребителей находятся в ремонте, а один сбит.

Ранее председатель совета организации «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Румыния, Болгария и другие соседние с Украиной страны считают ее искусственным государством и уверены в ее скором и неминуемом распаде. После этого они хотят поделить ее территории между собой.

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