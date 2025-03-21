Названо условие изменения позиции Европы по поддержке Украины

Политолог Марков: Предпосылок к изменению позиции Европы по Украине нет

Предпосылок к изменению позиции Европы по военной поддержке Украины на данный момент нет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

«Пока тенденций к изменению позиций нет. Для этого должны произойти какие-то радикальные события. Например, серьезное наступление России, — сказал политолог. — На текущий же момент страны Европы по-прежнему уверены, что смогут нанести стратегическое поражение России, а потому продолжают политику эскалации военных действий. Они верят, что Россия слаба и долго не выдержит».

Марков также допустил, что подход Евросоюза к военной поддержке Украины может измениться в случае, если от такой поддержки полностью откажутся США.

«Если президент США Дональд Трамп даст приказ убрать всю военную помощь, европейцы поймут, что должны осуществлять поддержку Украины исключительно самостоятельно. А для этого необходимы сверхусилия. Чтобы к ним не прибегать, могут изменить политику. Но на данный момент в Европе считают, что их усилия не являются слишком большими, опасными и затратными», —заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного вместе с Британией плана по Украине. Он предложил перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на месяц с последующим отправлением миротворцев на территорию Украины.