Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:03, 21 марта 2025МирЭксклюзив

Названо условие изменения позиции Европы по поддержке Украины

Политолог Марков: Предпосылок к изменению позиции Европы по Украине нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Предпосылок к изменению позиции Европы по военной поддержке Украины на данный момент нет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

«Пока тенденций к изменению позиций нет. Для этого должны произойти какие-то радикальные события. Например, серьезное наступление России, — сказал политолог. — На текущий же момент страны Европы по-прежнему уверены, что смогут нанести стратегическое поражение России, а потому продолжают политику эскалации военных действий. Они верят, что Россия слаба и долго не выдержит».

Марков также допустил, что подход Евросоюза к военной поддержке Украины может измениться в случае, если от такой поддержки полностью откажутся США.

«Если президент США Дональд Трамп даст приказ убрать всю военную помощь, европейцы поймут, что должны осуществлять поддержку Украины исключительно самостоятельно. А для этого необходимы сверхусилия. Чтобы к ним не прибегать, могут изменить политику. Но на данный момент в Европе считают, что их усилия не являются слишком большими, опасными и затратными», —заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного вместе с Британией плана по Украине. Он предложил перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на месяц с последующим отправлением миротворцев на территорию Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России заявил, что Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие. Кто сможет контролировать действия Украины?

    Мужчина обнаружил табличку со странным номером комнаты в отеле и нашел ей объяснение

    В Европе описали миропорядок после завершения конфликта на Украине

    Названо условие изменения позиции Европы по поддержке Украины

    В США призвали доверять Путину

    Военблогер узнал о возможном плане Украины зайти в Белгород в 2023 году

    Зеленского обвинили во лжи после слов о Крыме

    Россиянка побывала в Турции и рассказала о тайном рейтинге туристов в местных отелях

    Россиянам с аллергией на пыльцу дали совет

    Стало известно о планах НАТО увеличить запасы вооружений у союзников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше