Власти российского региона предложили пенсионерам продать квартиру для оплаты ЖКУ

В Мордовии пенсионерам предложили продать квартиру для оплаты коммунальных услуг

Депутат из Мордовии Сергей Вдовин предложил пенсионерам продать квартиру, чтобы сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На собрании с жителями к депутату поступил вопрос от женщины. Она рассказала, что мать-пенсионерка живет одна в четырехкомнатной квартире и ей тяжело оплачивать подорожавшую коммуналку. На это депутат задался вопросом, почему пенсионерка не продаст квартиру и не переедет.

Ранее россиянам для экономии оплаты за ЖКУ посоветовали установить индивидуальные счетчики потребления. Сократить потребление также поможет переход на многотарифные счетчики электроэнергии, которые учитывают разную стоимость электричества в зависимости от времени суток. Это позволит выполнять энергозатратные процессы (стирку, мытье посуды в посудомоечной машине) ночью по сниженным тарифам.

