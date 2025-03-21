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05:54, 21 марта 2025Бывший СССР

Военблогер узнал о возможном плане Украины зайти в Белгород в 2023 году

«Белорусский силовик»: Украина хотела зайти в Белгород в 2023 году
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украинские военные планировали в 2023 году зайти в Белгород, заявил Telegram-канал «Белорусский силовик», ссылаясь на, как утверждается, видеозаписи из взломанного аккаунта белорусского наемника, воющего в составе интернационального легиона Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Человек на видео рассказывает, что ГУР совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ) зашли на территорию Белгородской области, и целью является зайти в Белгород. Он упомянул большое количество украинской бронетехники и пообещал фотографии из города в случае успеха операции.

В феврале бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Виктор Назаров заявил, что был разработан план, по которому украинские войска должны были окружить Белгород в 2023 году. По его словам, зимой 2022 года экс-главком ВСУ Валерий Залужный предлагал план наступления на Белгород, в ходе которого рассматривались варианты окружения российского города и начала блокады.

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