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15:27, 21 марта 2025Россия

Военкор заявил об уготованном России по завершении СВО «сюрпризе с кровью»

Военкор Стешин: После окончания СВО для РФ приготовлен сюрприз с кровью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На окончание специальной военной операции (СВО) для России приготовлен «сюрприз с кровью». Об этом заявил военкор Дмитрий Стешин в Telegram.

Так военкор прокомментировал сообщение о «вертолетной» раздаче российского гражданства мигрантам.

Стешин заявил о неправильности существующего подхода к проблеме миграции, когда в разжигании розни обвиняются те, кто обращает внимание на вопрос. «Мы правильно рассуждаем?» — задался вопросом репортер. В качестве примера он привел ситуацию вокруг Украины, когда Москва «не воспользовалась окном возможностей».

Ранее стало известно еще об одном случае выдачи семье мигрантов сертификата на покупку жилья. Он был выявлен в Тверской области. Предположительно, сертификат получила семья торговца шаурмой.

Вот это да!
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