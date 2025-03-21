Военкор заявил об уготованном России по завершении СВО «сюрпризе с кровью»

Военкор Стешин: После окончания СВО для РФ приготовлен сюрприз с кровью

На окончание специальной военной операции (СВО) для России приготовлен «сюрприз с кровью». Об этом заявил военкор Дмитрий Стешин в Telegram.

Так военкор прокомментировал сообщение о «вертолетной» раздаче российского гражданства мигрантам.

Стешин заявил о неправильности существующего подхода к проблеме миграции, когда в разжигании розни обвиняются те, кто обращает внимание на вопрос. «Мы правильно рассуждаем?» — задался вопросом репортер. В качестве примера он привел ситуацию вокруг Украины, когда Москва «не воспользовалась окном возможностей».

Ранее стало известно еще об одном случае выдачи семье мигрантов сертификата на покупку жилья. Он был выявлен в Тверской области. Предположительно, сертификат получила семья торговца шаурмой.