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13:43, 21 марта 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили элитную бригаду в приграничье Сумской области

ВСУ перебросили «Птах Мадьяра» в приграничные районы Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в приграничные районы Сумской области элитную бригаду БПЛА «Птахи Мадьяра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Переброска на направление элитной 414-й бригады БПЛА ВМСУ показывает, что командование ВСУ рассматривало данный участок фронта как один из приоритетных», — отметил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, Киев на фоне полного провала авантюры на данном участке фронта делает выдуманные заявления о якобы уничтожении современной российской техники. Он добавил, что ожесточенные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Гуево и Гоголевка.

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