Минобороны: ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Регион подвергся атаке двух беспилотников — это произошло в промежутке с 10:00 до 11:00 (мск). Оба дрона были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Иных подробностей инцидента не приводится.

21 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия одной из последних атак на регион. Он рассказал об ударе беспилотника, в результате чего пострадал один мирный житель. Госпитализация ему не потребовалась.