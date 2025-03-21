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12:59, 21 марта 2025Россия

ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область

Минобороны: ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Регион подвергся атаке двух беспилотников — это произошло в промежутке с 10:00 до 11:00 (мск). Оба дрона были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Иных подробностей инцидента не приводится.

21 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия одной из последних атак на регион. Он рассказал об ударе беспилотника, в результате чего пострадал один мирный житель. Госпитализация ему не потребовалась.

ЖЗЛ
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