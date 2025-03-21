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20:18, 21 марта 2025Силовые структуры

Высокопоставленный сотрудник Росгвардии попал под арест

Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии Чепкасова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

235 гарнизонный военный суд арестовал руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

По данным агентства, в документе сказано, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Чепкасова удовлетворено.

О задержании Чепкасова стало известно в четверг, 20 марта.

Центр информационных технологий Росгвардии занимается развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизацией государственных услуг, организацией межведомственного электронного взаимодействия и импортозамещением программного обеспечения.

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