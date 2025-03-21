Высокопоставленный сотрудник Росгвардии попал под арест

Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии Чепкасова

235 гарнизонный военный суд арестовал руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

По данным агентства, в документе сказано, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Чепкасова удовлетворено.

О задержании Чепкасова стало известно в четверг, 20 марта.

Центр информационных технологий Росгвардии занимается развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизацией государственных услуг, организацией межведомственного электронного взаимодействия и импортозамещением программного обеспечения.

